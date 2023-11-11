Мобилизация в Украине продолжается, в то же время в Минобороны расширили перечень болезней, с которыми теперь могут призвать.

Общая мобилизация в Украине продолжается, поэтому следует знать, как изменились правила призыва.

Сообщается, что в Минобороны расширили список болезней, с которыми теперь могут мобилизовать в Украине.

Так, пригодными будут признавать военнообязанные, имеющие, в частности, клинически излеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, определенные заболевания эндокринной системы и т.д.

Однако людей с болезнями, не позволяющими по состоянию здоровья идти на службу - призывать не будут.

Также сообщается, что в случае длительной ремиссии, а именно 3–5 лет, подтверждаемой врачебными выводами, будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение.

В Минобороны добавили, что такие граждане по-прежнему служили в различных должностях, например, в подразделениях обеспечения или учебных центрах.

Под мобилизацию в Украине могут попасть мужчины, имеющие 3-ю группу инвалидности, впрочем, только с их согласия.

"Совершенно разум потеряли! Человек, например, после инсульта имеет 3 группу инвалидности, а это означает, что у него, как правило еще целый букет болезней... Так какой из него воин, если он живет на таблетках??",

"Инвалиды на фронт а буйволы в Буковель",

"Прочла все комментарии, но ребятам нужно замену действительно, год и семь месяцев...это не неделю не месяц в аду...и что дальше им делать бедным, ждать депутатов?",

"Интересно, а почему нельзя отправить на войну людей, которые уже полтора года в тылу в разных бригадах или военкоматах?", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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