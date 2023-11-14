Пенсию женщине не выплачивали до апреля 2019 года и сумма долга ПФУ составила 66 710 гривен.

Районный суд Черкасс вынес решение, в котором требует, чтобы Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области выплатило 5000 гривен компенсации морального вреда пенсионерке.

Пару лет назад Пенсионный фонд требовал от нее справки переселенца для выплаты пенсии, но временно приостановил платеж. Истец выиграла судебное разбирательство в то время, но решение суда так и не было исполнено.

Известно, что в сентябре 2017 года не была засчитана ежемесячная пенсия на банковский счет истицы. Ответ от Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области говорил, что платежи переселенцам проводятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05.11.2014 №637 и, чтобы подтвердить свой статус переселенца, необходимо предъявить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Таким образом, пенсию не выплачивали до апреля 2019 года и сумма долга ПФУ составила 66 710 гривен. Истец подала иск и выиграла дело, но средства так и не были выплачены.

Истец считала, что компенсация морального ущерба в размере 70000 гривен является справедливым возмещением за понесенные нужды в обслуживании пенсионерки.

В итоге суд решил взыскать с Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области сумму в размере 5000 гривен в качестве компенсации морального вреда. Важно отметить, что Пенсионный фонд уже проиграл множество судебных дел пенсионерам на сумму более 50 миллиардов гривен.

Источник: OBOZ.UA

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