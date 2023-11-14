Мобилизация в Украине продолжается, поэтому следует знать о законности блокирования банковских карт за неявку в ТЦК.

Мобилизация в Украине продолжается, специалисты решили рассказать, будут ли блокировать банковские карты "уклонистам".

Представители банков и адвокаты раскрыли детали по поводу таких "наказаний" в разгар мобилизации.

Так, в сети начали активно появляться новости о якобы блокировке банковских карт мужчинам в случае неявки в ТЦК.

В Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что данные, обнародованные в сети по блокированию банковских карт представителями ТЦК, не соответствуют действительности.

Военные подозревают, что неправдивую информацию намеренно распространяет враг, чтобы посеять панику в Украине.

Однако говорят банковские рабочие, банк может заблокировать карту клиента, но это не касается мобилизации в Украине.

Заблокировать карту могут по подозрению в мошеннических действиях владельца карты, за "непогашенные" кредиты, уплатой штрафа или алиментов, задолженность по коммунальным платежам и т.д.

Украинцы отреагировали в комментариях:

"Видимо все выплаты пора начинать выплачивать налом...чтобы не было соблазна манипулировать средствами принадлежащими гражданам...Скоро начнем отказываться от некачественных услуг банков...Раньше без карт жили...",

"Боже, сколько еще можно издеваться над людьми. Ни в одной стране Европы нет такого де****ма. какой-то свирепый трешек просто",

"Ну уже не знают..что сделать с народом...чтобы было еще лучше жить".

Источник: ТСН .

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