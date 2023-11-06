В Украине могут быть оштрафованы за перевозку топлива любого украинца.

Патрульная полиция Киевской области обращает внимание водителей на возможность получения штрафа за перевозку топлива в своих автомобилях, в частности бензина и дизтоплива.

Эта предупреждающая информация была размещена в их официальном аккаунте в Facebook перед возможным наступлением массовых атак на объекты энергетики и критической инфраструктуры.

Специалисты отмечают, что перевозка опасных материалов, таких как топливо, подлежит определенным ограничениям и регулировкам. Водители могут столкнуться с административной ответственностью и получить штраф за нарушение правил перевозки опасного груза.

В качестве примера нарушения был приведен случай, когда патрульные заметили автомобиль Volkswagen LT-35 в селе Шамраевка на Киевщине, в котором водитель перевозил опасный груз, примерно 2000 литров дизельного горючего. У водителя не было необходимых документов на этот груз и не мог объяснить его происхождение, назначение и необходимость такого количества топлива. Поэтому ему выписали штраф.

Важной информацией для водителей есть то, что в Украине существуют ограничения на перевозку топлива в собственных автомобилях и прицепах. В частности, емкость встроенных баков в автомобиле не должна превышать 1500 литров на каждое транспортное средство и емкость топливного бака на прицепе не может превышать 500 литров.

Согласно приказу переносные топливные емкости, такие как канистры, могут содержать не более 60 литров топлива на одно транспортное средство. Нарушение этих правил может привести к административной ответственности и придется заплатить штраф.

То есть водитель, перевозящий топливо в канистрах на легковом автомобиле в количестве более 60 литров, может быть оштрафован в размере 510 гривен.

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