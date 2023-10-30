Военный эксперт Валентин Бадрак рассказал, зачем Шойгу говорил о войне до 25-го года. Об этом специалист сообщил в эфире UKRLIFE.TV.

"Хотя Шойгу сказал, что нужно закончить войну до 25 года, но на самом деле он очень далек от понимания на войне и от военной составляющей. Но Шойгу превосходно превосходно знает, что задача пережить 24-й и выйти на ситуацию, когда Запад будет истощен и будет готов к опасным компромиссам", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что опасным компромиссом является давление на Украину, чтобы Киев признал Крым за Россией. Тогда будет все остановлено и война перейдет в другую фазу.

Для нас это невероятная опасность и очень сложная ситуация и есть большие надежды на то, что Вашингтон и Лондон будут держать этот удар этот политический. А во вторую очередь, Берлин и Париж станут более активными, ведь Франция сейчас меньше помогает Дании и Нидерландов.

Эксперт также отметил, что Париж проснулся только после начала войны на Ближнем Востоке, после чего сделал заявление, что станет поставлять снарядов Украине не тысячу в месяц для артиллерии, а три тысячи в месяц. Также будет увеличение производства САУ "Цезарь" с двух до восьми штук в месяц, чтобы обеспечить Украину необходимым оружием.

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