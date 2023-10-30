Военный и политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, что россия начинает новый виток своих ядерных угроз, поскольку других аргументов на решительность Запада и провалы на фронте у нее нет.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, учения в россии с применением ядерного оружия, с моделированием нанесения масштабного ядерного удара, эта баллистическая межконтинентальная ракета – это ответ, в частности, на действительно решительную речь президента Байдена в овальном кабинете за столом. К тому же, отмечает он, на решимость Запада россия отвечает демонстрацией ядерного оружия потому, что у него нет другого козыря.

«Да, это тоже проявление слабости со стороны россии, потому что, с одной стороны, нет никаких других аргументов. Очевидно, ситуация уже не столь прямо развивается для россиян, как бы им хотелось, под Авдеевкой или на других направлениях фронта. Очевидно, далеко не все хорошо», - констатирует Александр Мусиенко.

С другой стороны, добавляет эксперт, это опять-таки демонстрация, что они будут использовать ядерную эскалацию по максимуму. Также, считает он, скоро россияне снова поднимут дискуссии о выходе из договора о запрете испытаний ядерного оружия, это очень серьезная борьба.

«Это война, которая ведется на поле боя здесь в Украине, где есть российская агрессия, которой мы даем отпор, она ведется в Израиль, ведется на экономических полях, политических, дипломатических. Всему этому надо давать толк, действия и решительность. И решимости нужно больше, сплоченности Запада нужно больше, действий нужно больше и по максимальной поддержке Украины, и по поддержке Израиля, и по выстраиванию платформы диалога с Китаем, чтобы совместно побороть россию и предложить Китаю такую формулу, которая их устроит по тому, что россия будет фрагментирована», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что сегодня Китай усугубляет противостояние с Западом, но этот конфликт можно разрешить, отдав россию под сферу влияния Пекина.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко эксперт оценил ситуацию под Авдеевкой.