Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение о возможной атаке Украины на энергетическую инфраструктуру россии в ответ на аналогичные действия со стороны россии, чтобы показать российским гражданам, что такое отключение электроэнергии.

"Украина готова применять зеркальные меры в ответ на подобные атаки и уничтожать энергетические объекты на территории России. Это сделается с целью продемонстрировать российским гражданам, что такое блэкаут, то есть полное отключение электроэнергии" - поделился эксперт.

Олег Жданов также отметил, что Украина уже имеет опыт справления с подобными ситуациями благодаря прошлогоднему опыту отключения электроэнергии. Он подчеркнул, что это позволит Украине реагировать на подобные атаки с настойчивостью и жесткостью, давая понять, что нарушения в сфере энергетики не останутся без ответа.

Также Жданов отметил, что российские войска не имеют преимущественного положения на левом берегу Днепра, откуда они могли бы начать наступление на Херсон.

Оккупация Херсона в настоящее время практически невозможна из-за географических особенностей и наличия украинских вооруженных сил, способных отразить попытку десантной операции или переправы через Днепр.

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