Военный аналитик Олег Жданов подчеркивает, что Россия имеет около полутора месяцев на проведение боевых операций, и это связано с планами российского руководства на предвыборный период перед следующими выборами президента, которые приходятся на 1 января. По его словам, Кремлю нужна какая-то форма "победы" в военных действиях, чтобы укрепить позиции путина перед предвыборной кампанией.

"Активность российских войск на фронте объясняется желанием добиться как можно большего успеха в оставшееся время. Сейчас наступательные действия российских войск сталкиваются с трудностями, их основной мотивацией являются финансовые вознаграждения и участие в специальных подразделениях.

Среди мобилизованных российских граждан наблюдается рост нежелания участвовать в боевых действиях, особенно с увеличением числа призывов. Пока что мотивация денежная, страх перед наказанием, уголовной или физической расправой" - поделился эксперт.

Также ранее эксперт отметил важность правильного подхода к оценке продвижения ВСУ в контрнаступлении.

"Результат можно считать положительным, несмотря на отдельные квадратные километры, пройденные вглубь вражеской обороны, а сконцентрироваться на несущих враг потерях. Российские войска регулярно пополняются новыми ресурсами, и поэтому важно для сил обороны уничтожать как можно больше вражеского личного состава" - эксперт.

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