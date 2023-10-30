Певица Оля Полякова неожиданно попала в громкий скандал, от которого приходит в себя до сих пор.

Это выступление Оля Полякова называет своим самым «зашкваренным», но уверена, что это не ее вина, пишет Politeka.net.

Ведь дело артиста работать, а дело властей и других официальных органов – сажать взяточников и воров.

"Это было самое зашкварное", - говорит Полякова, отвечая на вопросы в интервью "Радио Люкс".

Полякова подчеркнула, что артисты, конечно, могут сколько угодно спрашивать у заказчиков своих выступлений, честно ли они заработали деньги, не украдены ли они из бюджета, но вряд ли им кто-то скажет правду.

«Мы можем спрашивать, но нам вряд ли скажут правду, честно ли деньги заработаны. Нам бы не пережрать бы друг друга внутри страны. Если есть мошенники, они должны сидеть в тюрьме, если взяточники – их нужно сажать за решетку, а не они должны гулять, а вы потом друг друга жрете», - высказалась Полякова после скандальной свадьбы.

Оля Полякова также рассказала, что сейчас в Украине много свадеб.

«Хочу сказать, что сегодня, если честно, свадеб очень много. И не все люди, гуляющие свадьбу, украли деньги у государства. Люди сегодня не хотят откладывать, они не знают, что будет завтра. Они не знают, будут ли они живы или нет, поэтому они женятся и гуляют. И даже некоторые гуляют на последнее. Поэтому наше артистическое дело – работать, а не сажать воров. Тех, кто украл, пусть сажает власть», - отметила Оля Полякова.

Напомним, скандал разразился вокруг роскошного гулянья во Львове, организованном бывшими прокурором и сотрудницей ДБР. В разгар войны молодожены собрали почти тысячу гостей и, по некоторым данным, только на торт потратили более 100 тысяч гривен.

На свадьбе развлекали гостей Оля Полякова, Александр Пономарев и Дзидзе, а тамадой действа был Григорий Решетник.

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