Певица Оля Полякова ответила на вопрос по поводу своего самого большого гонорара, удивив и суммой, и подробностями о том, что произошло с деньгами.

Оля Полякова, рассказывая о самой большой сумме, заплаченной за корпоратив, призналась, что ситуация заставила ее плакать.

«У меня была очень большая сумма, это был перед войной Новый Год. Страшный 22-й год. Я должна была выступать у очень известного человека и я должна была не только петь, но и быть ведущей этой вечеринки. Поскольку это была новогодняя ночь, это был двойной гонорар», – рассказала Оля Полякова в интервью радиостанции «Люкс ФМ» .

На уточняющий вопрос «Тысяч сто долларов было?», Оля Полякова ответила утвердительно. Но, как оказалось, эти деньги Оля Полякова так и не получила.

«Было, но проблема в том, что я заболела "короной". И я когда отдавала этот гонорар, я рыдала. Я просто рыдала. Это был зашквар!», - вспоминает Полякова.

Добавим, что тогда болезнь настигла Олю Полякову 31 декабря. В последний день 2021-го года Оля Полякова проснулась больной.

«Я заболела и не еду на новогодний корпоратив. Знаете, когда вы издеваетесь над своим организмом, организм вам в какой-то момент говорит: "А, ты не можешь остановиться? Так я тебя остановлю!". Так случилось со мной», – рассказывала тогда Полякова, добавляя, что это для нее очень неприятный сюрприз.

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Причиной того, что ее здоровье пошатнулось, Полякова считала переутомление из-за напряженного рабочего графика в последние недели перед Новым годом.

«Берегите себя, не болейте, жалейте себя, иначе можно получить в новогоднюю ночь вот такой вот неприятный сюрприз», – говорила Полякова.

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