Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что США настаивают на том, чтобы передать Украине замороженные активы россии.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Как быть с замороженными активами, которые сегодня есть. Поэтому в первую очередь – это разобраться с активами, которые сегодня заморожены. Сегодня думают все, что делать, хотят отработать механизм, который позволит нам передать эти активы», - сообщил Георгий Биркадзе.

По словам политического эксперта, на передаче Украине замороженных активов российской федерации, прежде всего, настаивают Соединенные Штаты Америки. Как отметил Георгий Биркадзе, в США не понимают, зачем отдавать деньги из своего бюджета, если есть замороженные средства агрессора.

«Я думаю, что процентов (из замороженных активов россии – Ред.) нам будет очень мало, это будет где-то 5 миллиардов в год. Я считаю, что нам нужно передавать все, а не «мариновать» нас, чтобы мы ждали», – заявил Георгий Биркадзе.

Как писала ранее Politeka, Георгий Биркадзе рассказал о росте экономики Украины: «МВФ прогнозировал 1-1,5%, а сегодня они фиксируют 3%».

Также Politeka сообщала, что эксперт рассказал об оценке Украины со стороны МВФ: «Это маяк для всех, индикатор».





