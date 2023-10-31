По мнению военного эксперта Романа Свитана, пока украинские силы обороны будут продолжать сдерживать атаки противника и удерживать контроль над Авдеевкой, возможен вариант рассмотрения отступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ) из этого района. Однако это не следует воспринимать как нечто негативное, поскольку на данном направлении давно созданы вторая и третья линии обороны.

"В ближайшие дни можно ожидать новой волны атак со стороны противника, после чего они подтянут свои войска и технику для продолжения наступления. Силы Украины также активно готовятся к выполнению этих задач и усиливают свои позиции" - делится эксперт.

Он также упомянул, что существует альтернативный план "Б" по Авдеевке, который предполагает возможность отступления, но при наличии крепкой второй линии обороны, способной обеспечить надежное сопротивление. В данный момент поддержка с второй линии включает в себя артиллерийскую поддержку для первой линии обороны в районе Авдеевки.

Эксперт ранее добавил, российская армия может создать фронт лишь шириной в полкилометра или километр, но не больше. Это связано с ограниченными ресурсами и силами, а также с присутствием украинских гарнизонов.

Он подчеркнул, что хотя российская армия может предпринимать попытки наступления, они ограничены в масштабах и могут действовать только ограниченными силами. Нападение силами батальона, состоящего из примерно 500 человек, имеет ограниченные возможности по ширине фронта, которую они могут охватить.

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