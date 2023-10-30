В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию" – стало известно, что это означает и к каким изменениям готовиться.

Украина планирует внедрить инициативу "смарт-мобилизации", которая позволит гражданам выбирать конкретную специализацию в армии. Запуск проекта "смарт-мобилизации" ожидается в течение следующих одного-двух месяцев.

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров поделился этой новостью.

Он рассказал, что первый пилотный проект "смарт-мобилизации" будет направлен на военных операторов дронов, и это означает, что человек сможет выбрать, желает ли он стать оператором дронов или служить во рту ударных дронов. В каждом из этих подразделений будет доступен ряд должностей и гражданин сможет выбрать ту, которая ему больше подходит.

"Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить во рту ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться", – сказал он.

Министр также отметил, что это может стать первым шагом к запуску "смарт-мобилизации". Это означает, что граждане смогут выбирать конкретные должности в армии в соответствии со своими пожеланиями и навыками, и это упростит процесс мобилизации.

Планируется, что граждане больше не обязаны будут посещать военкоматы для прохождения мобилизации. После прохождения онлайн-теста они получат подробную информацию о возможностях службы и местах назначения в армии. Таким образом, они смогут сделать более осведомленный выбор о своей военной службе.

Министр Федоров подчеркнул, что этот проект "смарт-мобилизации" будет способствовать укреплению доверия граждан к военным подразделениям и облегчит коммуникацию между государством и гражданами по военной службе.

Источник: "РБК-Украина".

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