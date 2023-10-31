Сейчас продолжается борьба за доминирование в воздушном пространстве, и после атак БПЛА можно ожидать ракетных ударов.

В свете усиления активности в Крыму, который оставался оккупированным Россией, отправлена специальная комиссия. Ее предполагаемая задача - пересмотреть вопрос о стратегии размещения Черноморского флота в регионе, о чем рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Российские власти могут рассматривать возможность перебазирования Черноморского флота из Севастополя в другие регионы. Нужно обратить внимание на инцидент с 36 БПЛА, которые обнаружены в ночь с 28 на 29 октября, их сбитие может быть частью стратегии. Взрывы, произошедшие вблизи Евпатории, свидетельствуют о наличии противовоздушных систем в этом районе" - поделился эксперт.

Он добавил, сейчас продолжается борьба за доминирование в воздушном пространстве, и после атак БПЛА можно ожидать ракетных ударов по военным объектам в Крыму, включая корабли. Эти события могут стимулировать россию рассмотреть возможность перебазирования своих военных ресурсов в другие регионы.

Эксперт подметил, уменьшение активности может быть связано с ограниченным числом снарядов у российских войск. Ведь в этом направлении боеприпасы были накоплены всего на неделю-полторы. То есть сейчас может наступить перерыв до поступления новой партии боеприпасов, и время этой передышки зависит от множества факторов, включая возможное увеличение работ авиации и другие тактические решения.

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