Военный эксперт также пояснил, почему Вооруженные Силы Украины не используют акустическое оружие на поле боя.

Военный эксперт Олег Жданов поделился информацией о применении ультразвукового оружия для воздействия на психику людей и объяснил, почему это оружие оказывает небольшой эффект на поле боя. Полковник запаса Вооруженных Сил Украины пояснил работу акустического оружия, описав их как вид акустического оружия, предназначенного для воздействия на психику человека с использованием ультразвука.

"Это оружие применяется специальными службами и полицией, и оно способно излучать звук на частотах, которые человек не способен слышать, но при этом его ухо реагирует на эти частоты.

Однако военный эксперт также пояснил, почему Вооруженные Силы Украины не используют акустическое оружие на поле боя. Он отметил, что эти акустические системы обладают ограниченным радиусом действия (около 100-150 метров и не более), и они были разработаны исключительно для использования полицией в целях разгона массовых мероприятий и демонстраций.

"Таким образом, "Волны страха" представляют собой средство массового воздействия на человека, вызывая страх, панику и дезориентацию, но они имеют ограниченный радиус и не подходят для военных целей" - добавил эксперт.

Ранее эксперт подметил, Украина готова применять зеркальные меры в ответ на подобные атаки и уничтожать энергетические объекты на территории России. Это сделается с целью продемонстрировать российским гражданам, что такое блэкаут, то есть полное отключение электроэнергии.

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