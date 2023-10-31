Таких потерь боевых самолетов в течение месяца у российских оккупантов не было с февраля.

Сейчас авиации российских оккупационных войск, чтобы качественно выполнять боевые задачи при нынешней интенсивности ударов, приходится рисковать и заходить в зону риска по линии боевого столкновения, и не для каждого вражеского самолёта такой вылет завершается удачно.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал новость, что накануне пограничники сбили очередной вражеский штурмовик Су-25 в районе Авдеевки.

Эксперт объяснил, что Су-25 — это штурмовик, его основное средство поражения это неуправляемы ракеты, но проблеми в том, что у них ограниченная дальность поражения.

"Набираешь высоту - повышаешь дальность поражения, но становишься более заметным для средств ПВО. Идёшь на сверхнизкой - понижаешь эффективную дальность поражения и заходишь ближе к ЛБС, увеличивая тем самым расстояние для отхода. Аналогично и с КАБ", — пишет Александр Коваленко.

Поэтому перед оккупантами сейчас дилемма, но без авиации под Авдеевкой они никак не могут обойтись. Поэтому с 10 октября это уже шестой сбитый штурмовик противника на Авдеевском направлении.

"Таких потерь боевых самолётов в течение месяца у РОВ не было с февраля", — добавил военный обозреватель.

Кроме того, Александр Коваленко рассказал, что 30 октября оккупанты впервые с 25 сентября ударили ракетами П-800 "Оникс" по Одессе. Эксперта смутил тот факт, что в этот раз пуск был дневным. Несмотря на то, что в Одессе нет средств ПВО, способных перехватывать "Оникс", применялись они раньше преимущественно ночью.

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