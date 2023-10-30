Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что в ноябре вернут выплаты ВПЛ всем, кому их ранее ошибочно отменили.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Нас ждет нововведение, которое касается социальной сферы. Речь идет о помощи жителям Херсонской и Николаевской областей. Жители этих областей получат компенсацию за потерянный урожай в результате взрыва на Каховской ГЭС», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, сумма выплат жителям этих областей будет зависеть от масштабов повреждений и площади пострадавшей территории. Как отметила Эльвира Кириленко, именно поэтому у каждого будет индивидуальный размер выплат.

«Также в ноября вернут выплаты ВПЛ всем тем, кому ошибочно их отменили. Здесь речь идет о жителях, которые продолжают жить в зоне боевых действий и получают деньги за разрушенное жилье», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, журналист Эдуард Глеза рассказал, что изменится для ВПЛ уже с 1 ноября: «Последний месяц готовит нововведения».

Также Politeka сообщала, что украинцам приходится платить десятки и даже сотни тысяч за газ: стало известно, почему приходят «космические» платежи.