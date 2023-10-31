Враг использовал ракеты, летевшие по баллистической траектории, что делает сложным принятие мер по укрытию.

На юге страны наблюдается напряженная обстановка на всем протяжении фронта, с гражданским населением, находящимся под постоянными обстрелами. Также недавно произошел баллистический удар со стороны российских сил по Одесской области, о чем рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"На передовой, украинские защитники активно ведут контрбатарейную борьбу и прибегают к различным методам защиты в пределах своей зоны ответственности. Тем не менее, не все их действия могут быть обнародованы, учитывая хитрость врага" - делится эксперт.

Недавний ракетный удар по Одесской области, совершенный из временно оккупированного Крыма, особенно подлый. Враг использовал ракеты, летевшие по баллистической траектории, что делает сложным принятие мер по укрытию перед их приходом, добавил Жданов.

В дополнение, враг совершает атаки на территорию деоккупированной Херсонской области, где он нацеливается на разрушение сельскохозяйственных угодий, осуществляя поджоги земли. В ходе артиллерийских обстрелов оккупанты также применяют зажигательные и фосфорные снаряды.

С использованием управляемых авиационных бомб враг устраивает разрушения социальной и специализированной инфраструктуры, превращая населенные места в руины. Такую же тактику российские силы применяют по всей прифронтовой зоне.

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