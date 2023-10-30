Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что Дания выделила пакет помощи для Украины на полмиллиарда долларов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Словакия, в которой теперь новое пророссийское правительство, решила больше не выделять военную помощь Украине, но она получила два ответа за один день. Сначала Соединенные Штаты Америки огласили новый пакет помощи на 150 миллионов долларов», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, также огромный пакет помощи на 520 миллионов долларов Украине предоставила Дания. Как отметил Михаил Шейтельман, в этот пакет помощи входят танки Т-72, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие, бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

«Это оборудование и боеприпасы, на которые есть спрос в Украине и которые имеют решающее значение для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, политический эксперт Георгий Биркадзе рассказал о передаче Украине замороженных активов россии: «Нам нужно передавать все».

Также Politeka сообщала, что хуже, чем в Мариуполе: украинцам раскрыли важный нюанс о наступлении россиян на Авдеевку.