Оборона держится, несмотря на возможные попытки оккупантов оказать давление на гарнизон украинских бойцов до наступления дождей.

В районе Авдеевки существуют серьезные препятствия в виде минных полей, что создает значительные трудности для российских сил. Они вынуждены аккуратно проходить территорию, чтобы обнаружить и обезвредить минные устройства, что ведет к заметным потерям среди вражеских войск, об этом детальнее рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Эта система включает как минные поля, так и бетонные укрепления, а также активное использование коксохимического завода на севере Авдеевки. Этот завод играет важную роль в контроле северного направления к Авдеевке и защищен железнодорожной инфраструктурой, которую наши вооруженные силы используют в качестве оборонительной линии" - делится эксперт.

Он подметил, между терриконом Авдеевки и коксохимическим заводом проходит железнодорожная линия, предоставляя двойную линию обороны для Вооруженных Сил Украины к Авдеевке.

Несмотря на возможные попытки оккупантов оказать давление на гарнизон украинских бойцов до наступления дождей, оборона Авдеевки останется прочной и стабильной.

Эксперт также заметил, сейчас продолжается борьба за доминирование в воздушном пространстве, и после атак БПЛА можно ожидать ракетных ударов по военным объектам в Крыму, включая корабли. Эти события могут стимулировать россию рассмотреть возможность перебазирования своих военных ресурсов в другие регионы.

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