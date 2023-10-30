Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что США уже подчеркнули, что будут оказывать Филиппинам всю необходимую помощь в противостоянии с Китаем.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас происходят подобные конфликтные ситуации между кораблями Китая и Филиппин. Там суть в чем? Суть в том, что Китай претендует на большинство вод, он игнорирует решение Международного суда о распределении и использовании вод в районе Филиппин и препятствует нормальному судоходству военных кораблей», – сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, эта ситуация может повлиять на запланированные на ближайшее время переговоры между США и Китаем, и встреча может быть отменена из-за эскалации между Филиппинами и Китаем. Как отметил Александр Мусиенко, Филиппины – союзник США, и в Белом доме уже предупредили, что будут оказывать всю необходимую помощь Филиппинам в случае обострения ситуации.

«То есть понятно, еще одна точка нестабильности, которая может потенциально сейчас появиться на карте мира», - заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, эксперт прокомментировал последние инциденты в Южнокитайском море: «Китай зондирует, прощупывает почву».

Также Politeka сообщала, что Соломон Манн заявил, что Китай – создание США, экономический монстр, экономический дракон.