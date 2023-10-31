Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Во время войны страдают не только территории государства, но и эфирные тела людей, проживающих на этих территориях. Как война влияет на нас и почему энергетический ментал нашего государства так нарушен?

На уровне государства у нас также нарушен энергетический ментал. Каждое государство имеет энергетические тела так же, как и мы. Каждый человек отвечает вибрациями территории земли, на которой он живет. То есть, каждый человек имеет вибрационный ряд, который совпадает с нашей территорией – территорией Украины.

Ментал у нас разодранный, эфирное тело в пробоях на уровне страны, физическое тело, как и территория, страдает от войны. Это все клановость, которая длится многие годы, и это не 30 лет. Более 100 лет сознательно разваливают то империю, то наши территории, то берутся за Советский Союз. Это все проекция этих оккультных практик и ученых.

Это очень тяжелые знания, это управление пространством, причем на энергетическом уровне сгущается пространство настолько, что из этого пространства выделяются всякие отрицательные программы, и это мы видим сейчас у нас. И у нас разорвано все: точка здесь и сейчас, будущее никто не знает, как это будет складываться в глобальном понимании.

Как писала ранее Politeka, таролог рассказала, какой будет эта зима в Украине: начинаются раскачки тревожных состояний.

Также Politeka сообщала, что астролог дала прогноз, когда закончатся войны в Украине и Израиле: «Кто-то подобрал такую дату…».





