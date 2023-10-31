Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" в очередной раз отметил певицу MARUV званием "чмоня недели".

Демин рассказал, что MARUV под новым псевдонимом Sharlotta Ututu неожиданно выпустила украиномону песню – колыбельную, посвященную ее сыну.

"Да, давайте, друзья, разбираться. Анна Корсун, которая уже более полутора лет ни слова не сказала о полномасштабном вторжении в Украине, год назад родила сына. Постоянно она избегает темы Украины, но теперь бац - и украиноязычная песня, еще и колыбельная, такая неплохая попытка через ребенка отбелить свою репутацию, типа, ну, если это колыбельная для маленького сына, то и хейтить не сильно будут. И тут вопрос к Ане: "Аня, а что случилось?"", - подчеркнул Слава Демин.

Демин добавил, что неоднократно предлагал мужу MARUV Александру Корсуну сделать интервью, объяснить свою позицию. Сообщения ведущего читали, но ответа не последовало.

"Я уже когда-то говорил о том, что все эти молчуны рано или поздно будут лезть с украинскими песнями обратно к нам, потому что они понимают, что там они никому не нужны, но не понимают, что в принципе и здесь они уже никому тоже не нужны, но думают, наверное, что это просто такой плохой Славка или журналисты, что просто наговаривают на них, а люди ждут, люди хотят слышать эти их невероятные творения, но, как показывают ретинги и опросы, аудитории уже плевать с высоко на таких чмонь, потому что украинцы хоть и добрые, но злопамятные, особенно когда их оскорбляют или предают", — убежден Слава Демин.

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