Согласно сообщению ДТЭК, атака произошла в прифронтовом регионе, пишет Politeka.net.

«В результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией», - говорится в срочном сообщении ДТЭК.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В ДТЭК подчеркнули, что после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК приступили к активной работе по устранению последствий.

«Сейчас они прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев», - заверили в ДТЭК.

Ранее стало известно, что энергетики ДТЭК завершили 19 из 19 плановых ремонтов энергоблоков в рамках подготовки к отопительному сезону.

Последние новости Украины:

Украинцы в двух областях могут остаться без света – в ДТЭК предупредили.

Также сообщалось о печальной новости от ДТЭК – последствия серьезные, есть повреждения.

Кроме того, Politeka.net писала, будет ли в Украине исчезать свет по графику.