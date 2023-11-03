Это привело к блокированию всех его банковских счетов в банке "ПриватБанк.

Украинский клиент ответив на запрос "ПриватБанка" о предоставлении документов, подтверждающих его предпринимательскую деятельность, подал лишь часть необходимых бумаг.

Он был ограничен в возможности загрузить больше документов из-за ограничения приложения Приват24 для бизнеса. Это привело к блокированию всех его банковских счетов. Об этом рассказал клиент банка в своей жалобе на форуме Минфин.

Клиент "ПриватБанка" рассказал, что у него был открыт счет ФОП. Через полгода ему поступило сообщение в приложении "Приват24" для бизнеса о необходимости предоставить документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность.

Он дал копии одного договора и одного акта в приложение "Приват24". Однако приложение не давало возможности дать другие документы, и сообщало, что "документы уже отправлены".

В результате "ПриватБанк" заблокировал все его банковские карты и прекратил взаимодействие с ним как с физическим лицом-предпринимателем, так и как с обычным физическим лицом.

"Мои усилия доказать, что мне не сообщили о необходимости предоставления документов, ни с помощью телефона, ни по электронной почте, не изменили ситуацию. Даже предложение прийти в банк и предъявить документы о деятельности ФЛП также не спасло", - жаловался клиент.

В "ПриватБанке" объяснили, что в своей деятельности банк придерживается исключительно требований действующего законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

"При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевести остатки средств в другой банк. Вам также будет направлен официальный ответ по этому вопросу", - сообщили в "ПриватБанке".

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