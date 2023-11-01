Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023 года стало известно, кого могут призвать на службу.

Мобилизация в Украине продлена до 18 ноября, поэтому следует знать, кого могут призвать.

Известно, что войска в ноябре могут мобилизовать пригодных и ограниченно пригодных мужчин.

Так, уже с 1 ноября 2023 г. под призыв в разгар мобилизации в Украине попадают, в частности, военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые считаются годными или ограниченно годными с военным опытом.

Также призвать могут находящиеся в запасе военнообязанные от 18 до 60 лет и не имеющие опыта службы.

Мужчины от 18 до 27 лет, проходящие службу в запасе и пригодные или ограниченно пригодные.

Граждане исключены из списка военнообязанных, снятых с военного учета, в случае, если ВЛК сочтет их годным.

Ограниченно пригодные могут быть мобилизованы во время военного положения, однако ВЛК должна указать, где может служить человек, а где нет.

Украинцы отреагировали на новость о мобилизации в Украине в ноябре:

"Влк интересная штука, в одних регионах с минимальными болезнями можно стать не пригодным а в западной Украине пригодны даже те, что должны иметь инвалидность говорят "у нас война, х** тебе не инвалидность",

"Может уже пора менять тех, кто с начала вторжения, нет..?",

"И незабудьте призвать депутатов, их сыночков, мажоров, судей, а также возвращать их любящих сыночки из Европы, а то скоро по селам не останется ни одного мужчины, гребете всех подряд, а все остальные смеются над нашими простыми детьми, если должны идти все то все",

"И всех из Верховной рады не забудьте".

Источник: 24 канал .

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