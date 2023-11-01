Мобилизация в Украине продлена до 18 ноября, поэтому следует знать, кого могут призвать.
Известно, что войска в ноябре могут мобилизовать пригодных и ограниченно пригодных мужчин.
Так, уже с 1 ноября 2023 г. под призыв в разгар мобилизации в Украине попадают, в частности, военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые считаются годными или ограниченно годными с военным опытом.
Также призвать могут находящиеся в запасе военнообязанные от 18 до 60 лет и не имеющие опыта службы.
Мужчины от 18 до 27 лет, проходящие службу в запасе и пригодные или ограниченно пригодные.
Граждане исключены из списка военнообязанных, снятых с военного учета, в случае, если ВЛК сочтет их годным.
Ограниченно пригодные могут быть мобилизованы во время военного положения, однако ВЛК должна указать, где может служить человек, а где нет.
Украинцы отреагировали на новость о мобилизации в Украине в ноябре:
"Влк интересная штука, в одних регионах с минимальными болезнями можно стать не пригодным а в западной Украине пригодны даже те, что должны иметь инвалидность говорят "у нас война, х** тебе не инвалидность",
"Может уже пора менять тех, кто с начала вторжения, нет..?",
"И незабудьте призвать депутатов, их сыночков, мажоров, судей, а также возвращать их любящих сыночки из Европы, а то скоро по селам не останется ни одного мужчины, гребете всех подряд, а все остальные смеются над нашими простыми детьми, если должны идти все то все",
"И всех из Верховной рады не забудьте".
Источник: 24 канал .
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