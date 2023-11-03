Двое правоохранителей обвиняются в продаже товаров, предназначенных для безвозмездной помощи, а также в фальсификации официальных документов.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили предсудебное расследование в отношении двух правоохранителей из Сум. Они совершили преступление, присвоив и продав почти 15 тысяч пачек сигарет, которые были назначены как гуманитарная помощь. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Обвинительный материал уже направлен в суд. По результатам расследования установлено, что подсудимые фальсифицировали письма от имени руководства одной из воинских частей, присланных представителям табачной компании. Эти письма содержали просьбу предоставить папиросы как гуманитарную помощь для военных.

После получения писем производитель предоставил фальшивым представителям 15 тысяч пачек сигарет на общую сумму более миллиона гривен. Однако эти сигареты так и не добрались до военных. Вместо этого злоумышленники продали эти табачные изделия на местном рынке и через Интернет.

Двое правоохранителей обвиняются в продаже товаров, предназначенных для безвозмездной помощи, а также в фальсификации официальных документов и их незаконном использовании (часть 3 статьи 201-2 и части 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины).

По этим статьям предусмотрена соответствующая санкция в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Производством по делу руководит Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

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