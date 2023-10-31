В Киеве решили обновить золотые купола Софийского собора за 80 миллионов.

Так, Нацзаповедник "София Киевская" решила отремонтировать кровли, конструктивные системы и позолоту куполов Софийского собора.

Потратить на реставрацию готовы почти 80 млн грн, об этом свидетельствуют данные, которые появились на "Прозорро".

Реставрация Софийского собора будет длиться 5 лет.

Кроме того, победителем тендера признана ООО "Металева покривля групп" со стоимостью работ 79 млн 203 тыс грн.

Однако, украинцы уже отреагировали на новость, в частности, зарегистрировано обращение относительно нецелесообразности во время войны проведения такого рода работы.

"Армии не хватает оружия и оснащения! Бюджетные средства в первую очередь должны быть направлены на финансирование Сил обороны Украины! Эта закупка неуместна, неэффективное, несвоевременное, необоснованное использование бюджетных средств", - говорится в одном из обращений украинцев к власти.

Напомним, украинцы просят направить налоги с зарплат защитников на закупку необходимого оборудования и оружия.

Автор обращения жалуется, что "местные власти тратят миллионы и миллиарды на ненужные сковородки, овощерезки по завышенным ценам, автобусы для Энергоатома за сотни тысяч долларов, ремонтируется стадионы на миллионы бюджетных средств, переводится брусчатка в Киеве, строятся ровки в Киеве за десятки миллионов , на которые могут прилететь ракеты в любой момент, выделяются миллионы на озеленение парков".

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Напомним, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку пива почти на 20 тысяч гривен.

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