Об этом он рассказал на канале «Правительственный квартал».

«Обязательно нужно вводить санкции против «Росатома», я считаю, что сегодня это самое важное. Почему? Потому что мы сегодня видим, что за полтора года не произошло освобождение нашей Запорожской АЭС, в то время как страна-террорист сегодня строит в Венгрии за 6,3 миллиарда долларов атомную станцию», - сообщил Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, также, чтобы нанести по-настоящему мощный удар по российской экономике, необходимо пересмотреть политику относительно российской нефти, в частности установленного порога в 60 долларов, ведь россия находит пути его нарушать. Как отметил Георгий Биркадзе, эти санкции относительно нефти рф не дали желаемого эффекта.

«Я считаю, что сегодня обязательно нужно отработать санкции по нефти, вторичные санкции и санкции по китайским компаниям, которые сегодня поставляют детали двойного назначения», - заявил Георгий Биркадзе.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог объяснил, почему США хотят сейчас утвердить помощь Украине на год: «Общий язык находить будет сложно».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал об огромных военных пакетах помощи от США и Дании: «Два ответа за один день».





