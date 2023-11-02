В Закарпатской области мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации, которого отправили на испытательный срок из-за отказа призвать военную службу со ссылкой на "туберкулез и неграмотность".

Согласно приговору Тячевского районного суда Закарпатской области, в июне 2022 года ВЛК (военно-врачебная комиссия) признала мужчину пригодным для военной службы. Он получил повестку на призыв, однако отказался от службы в армии во время военного положения.

В ходе судебного разбирательства подсудимый утверждал, что сотрудники военкомата встретили его у его дома и доставили для медицинского осмотра в рамках ВЛК. Там его сочли пригодным для военной службы и издали повестку. Однако мужчина утверждал, что он не прибыл в военкомат из-за страха.

Подсудимый также объяснил, что в 2020 году лечился от открытой формы туберкулеза. Он также отметил, что имеет ограниченную грамотность, поскольку получил всего 5 лет образования в специализированной школе-интернате. Он признал свою вину и выразил раскаяние.

В суде представительница ВЛК заявила, что, будь у нее документы, что подсудимый болел туберкулезом, она отправила бога к фтизиатру и могла бы снять его с учета как призванного. Она также отметила, что в случае болезни она могла бы соответственно регистрировать эту информацию.

Суд признал мужчину виновным в нарушении статьи 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, однако заменил реальный срок на 2 года испытательного. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

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