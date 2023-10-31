Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Часть вторая статьи 122 Административного кодекса Украины предусматривает штраф в размере 510 гривен за красные поворотники. Поэтому полиция имеет полное право оштрафовать вас за красный сигнал поворота и делает это частенько. Абсурдно, не правда ли? Не создается ли впечатление, что кому-то очень хочется нажиться на замене поворотников?» – сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, замена поворотников с красных на желтые стоит несколько тысяч, то есть не дешево. Как отметил Эдуард Глеза, при этом в этой ситуации есть несколько нюансов. Во-первых, любое транспортное средство, получившее регистрацию в Украине, считается сертифицированным, поскольку прошло государственную проверку и официально признано пригодным к использованию на украинских дорогах.

«Во-вторых, если автомобиль не был никоим образом переоборудован, хранит заводскую комплектацию и является сертифицированным определенными органами, нет оснований полагать, что есть повод для остановки, а тем более взыскания штрафа с водителя. И в Украине уже произошло немало судебных дел, когда водители оспаривали решение полиции о наложении штрафа», - заявил Эдуард Глеза.

Как писала ранее Politeka, в Украине был введен новый запрет: что нужно знать, чтобы не получить штраф.

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