"ПриватБанк" ввел новую функцию для украинцев, которая значительно облегчающую жизнь.

"ПриватБанк" анонсировал внедрение новой функции, разработанной совместно с Apple, под названием "Tap to Pay." Эта функция доступна только на iPhone и значительно облегчит жизнь части украинцев. Подробности сообщил член правления "ПриватБанка" по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

"Сегодня Apple вместе с "ПриватБанк" и при поддержке VISA представили сервис Tap to Pay для украинского бизнеса, который превращает ваш iPhone в платежный POS-терминал!" – сообщил Заиграев.

Нововведение наиболее полезно для продавцов и предпринимателей, с открытым счетом в "ПриватБанке", поскольку оно позволит им принимать бесконтактные платежи с банковских карт, Apple Pay и других цифровых кошельков.

Важно отметить, что Tap to Pay доступен только для предпринимателей, пользующихся услугами ПриватБанк. Для начала использования этой функции "ПриватБанк" необходимо загрузить мобильное приложение "Терминал iOS" на iPhone XS или более поздней версии.

При оплате продавец вводит сумму покупки в приложении, а клиент просто преподносит свое бесконтактное платежное средство к iPhone продавцу для завершения оплаты. Эта технология гарантирует конфиденциальность и безопасность данных бизнеса и клиентов "ПриватБанк", не сохраняя личную информацию.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.