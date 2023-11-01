Военный эксперт Петр Черник рассказал о российском ПВО. Об этом эксперт сообщил в эфире "Сейчас".

"Ну то что система ПВО врага не отвечает современным требованиям - это давно известно, что первая массированная атака по стратегическим объектам произошла в декабре прошлого года, когда были поврежденными стратегические ракетоносители Ту-95МС, которые входят в так называемую ядерную триаду", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что это произошло на аэродромах в Энгельсе. Также одинокие летательные аппараты долетали даже до столицы России - Москвы. Поэтому можно с уверенностью говорить, что их хваленые комплексы С300-350-400 не могут справиться с поставленными задачами.

И это положение вещей - хорошо для Украины. Ведь российская федерация остается продавцом оружия на мировых рынках, включая продажу ПВО и один дивизион С400 в мире покушают за 1,2 млрд долларов. Но после такой демонстрации их работы союзники России задумаются, стоит ли им покупать оружия у россиян, которое не работает.

Если так произойдет, то россия лишиться денег, которые тратила на разработку ВПК и значит не сможет также эффективно производить оружие, как раньше. А это точно хорошо в будущем для Украины, чтобы ослабить противника.

Последние новости Украины:

Напомним, Россия готовится к потере южного плацдарма, что известно

Также Politeka писала, что никакой паузы нет: эксперт рассказал о проломе ВСУ линии Суровикина на южном фронте

А еще Politeka сообщала, что эксперт рассказал, как оккупанты будут атаковать Украину зимой



