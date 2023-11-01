Военный эксперт Петр Черник рассказал, какой потенциал у россиян для атаки этой зимой. Об этом специалист рассказал в эфире "Сейчас".

"К сожалению есть. Российская федерация начала эту войну с запасом нестратегических ракет в 7-8 тысяч ракет. Почти 90% из этого всего они использовали. Это беспрецедентное количество с 44-45-х годов. Только в то время Германия засыпала большим количеством ракет Великобританию", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что если брать современные примеры, то это использование ракет американцами в 2003 году. И вот теперь история повторяется, но уже с Украиной. Плюс не стоит забывать, что оккупанты используют шахеды. И россияне никаких целей при помощи этого не достигли.

При этом сейчас россияне уже смогли наладить постоянное производство крылатых ракет, а также Искандеров. По мнению специалиста, пока они могут производить примерно 120 ракет в месяц.

Все из-за рыночной экономики, которая работает в мире. И благодаря десяткам фирм оккупантам удается получать необходимые чипы для своего оружия. При этом россияне не стеснятся переплачивать за чипы, чтобы произвести свои ракеты, даже если они будут дороже рыночной стоимости в 10 или 20 раз.

Поэтому к большому сожалению они будут также обстреливать украинские города. Остается только вопрос, смогут ли они повторить рекорд декабря и выпустить 230 целей за раз. Но это неизвестно, ведь у России начались проблемы с носителями для ракет теперь.

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