В Украине была создана петиция, призывающая "Укрзализныцю" внедрить мужские купе, с целью предотвратить гендерную дискриминацию. Сейчас ее поддержали только 33 человека. Ответную петицию создали 26 октября.

Автором петиции является Сергей Мандровский-Соколов, считающий, что наличие "женских купе" в поездах "Укрзализныци" должно сопровождаться обязательным наличием такого же количества мужских купе.

С целью предотвращения сексизма и гендерной дискриминации к ним должны иметь доступ мужчины, трансмужчины и родители с детьми до 6 лет любого пола. Поезда с женскими и мужскими купе должны быть отмечены в приложениях для приобретения билетов и не должны отличаться в цене.

Заметим, что для того чтобы депутаты рассмотрели петицию, необходимо собрать как минимум 25 000 голосов. Однако пока петицию подписали только 33 человека, и есть еще 87 дней для сбора голосов. Также стоит отметить, что четверть подписавших петицию составляют женщины.

В этой связи стоит напомнить, что летом "Укрзализныця" внедрила "женские купе" на 4 маршрутах, а с 1 ноября планирует расширить количество поездов, которые будут их иметь, до 8. Это свидетельствует о спросе на такие вагоны среди пассажирок.

По информации "Укрзализныци", с начала действия пилотного проекта удалось продать уже 25 тысяч билетов, а среднее заполнение таких купе составляет 93%.

"Укрзализныця" также усиливает охрану поездов и устанавливает системы видеонаблюдения во всех новых вагонах с целью повышения безопасности и комфорта пассажиров во время поездки.

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