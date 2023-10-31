Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что наши военные не дают оккупантам шансов на прорыв фронта.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Уменьшилась интенсивность именно на Купянском направлении. Это связано с тем, что достаточно удачно наши подразделения находятся в активной обороне, даже я могу сказать, что иногда переходят в локальные контратаки», – сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, несмотря на сложную ситуацию на фронте, нашим военным удается эффективно держать оборону и не давать врагу каких-либо шансов на прорыв линии фронта. Как отметил Александр Мусиенко, у россиян сложилась сложная ситуация, поэтому они начали перебрасывать отдельные подразделения из Лиманского направления на Авдеевку.

«Это как раз связано с тем, что в Авдеевке им тоже не очень удается (прорвать украинскую оборону – Ред.), поэтому вынуждены перебрасывать подкрепления», - заявил Александр Мусиенко.

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