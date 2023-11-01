В течение одних суток, противник попытался атаковать наши позиции пять раз, но ни разу не добился успеха.

На Купянском направлении, российские оккупационные силы проводили штурмовые операции в районе Синьковки и Ивановки. Об этом сообщил полковник запаса Вооруженных Сил Украины, Олег Жданов.

В течение одних суток, противник попытался атаковать наши позиции пять раз, но ни разу не добился успеха, поскольку все атаки были отражены. В результате этих действий, противник понес значительные потери и вынужден был отступить на свои исходные позиции.

"На последних неделях октября, украинские пехотинцы также активно действовали, предпринимая контратаки с поддержкой нашей артиллерии и бронетехники, что позволило вытеснить российские войска с западных окраин Сергеевки. В данном районе, украинские военные значительно продвинулись вперед, на почти полкилометра.

Также эксперт сообщал, на юге страны наблюдается напряженная обстановка на всем протяжении фронта, с гражданским населением, находящимся под постоянными обстрелами.

"На передовой, украинские защитники активно ведут контрбатарейную борьбу и прибегают к различным методам защиты в пределах своей зоны ответственности. Тем не менее, не все их действия могут быть обнародованы, учитывая хитрость врага" - делится эксперт.

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