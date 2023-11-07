В Закарпатской области мужчина, работавший на автозаправочной станции и имеющий на содержании двоих малолетних детей и пожилую мать, был приговорен к заключению сроком за отказ от военной службы. Приговор был вынесен Мукачевским горрайонным судом Закарпатской области.

Мужчина является жителем Мукачево, имеет высшее образование, официально не работает и разведен. Известно, что он заботится о двоих детях и своей больной матери, которая имеет почтенный возраст. Предварительно он прошел военно-врачебную комиссию, в результате которой он был признан здоровым.

Однако, в тот же день, когда мужчина прошел медицинское освидетельствование, он подал заявление об отказе от военной службы.

На допросе перед судом мужчина объяснил свою позицию, утверждая, что отказался от военной службы из-за своей ответственности за двоих несовершеннолетних детей и ради ухода за 74-летней больной матерью.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил наказание в размере пяти лет лишения свободы. Однако этот срок суд сменил условным, с испытательным сроком в три года.

Следует напомнить, что недавно в Закарпатской области мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации, которого отправили на испытательный срок из-за отказа призвать военную службу со ссылкой на "туберкулез и неграмотность".

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.