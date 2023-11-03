Этот отец всегда называл русскую агрессию "гражданской войной" и до последнего на литургии поминал главу РПЦ Кирилла.

На Буковине, в селе Шебутинцы, священник местной церкви отказался открыть двери к алтарю во время похорон бойца ВСУ Анатолия Харабары и даже снять покрывало с престола. Об этом сообщил священник ПЦУ Роман Грищук, опубликовавший соответствующее видео.

Грищук рассказал, что семья Харабары была знакома с политическими взглядами сельского священника отца Петра и его принадлежностью к Московскому патриархату. Поэтому родные пригласили отпевать Анатолия капелланов ПЦУ.

Со священником было договорено, что капелланы ПЦУ будут петь в церкви. Однако он отказался даже открывать Царскую дверь, считая, что этого военнослужащего недостойно отпевать с открытой дверью.

"На Буковине это делается для каждого покойника, которого отпевают в церкви! Он мотивировал свой отказ тем, что, по его мнению, мы можем похоронить этого Героя даже на улице, а не в церкви", – говорится в сообщении священника ПЦУ Романа Грищука .

Он отметил, что во время отказа отец Петр вел себя по-царски и сидел на Горном месте – это символический стул-трон позади престола, символизирующий присутствие Бога. Там имеет право сесть только архиерей. Только, когда всященник ПЦУ вспомнил архиерейское место, отец Петр все же решил открыть Царские Двери.

Роман Грищук также отметил, что на протяжении всего времени войны россии против Украины отец Петр и его жена не признавали существование агрессора и считали конфликт "гражданской войной" или "междусобной борьбой", а на литургиях они продолжали молиться за московского кириллу как своего "хозяина".

"Он с матушкой... Они осуждают нас, патриотов, зато не осуждают ни путина, ни кириллы, ни россии... Они нас, украинцев, постоянно убеждают, что нам этой войны не надо! То есть они не признают россию агрессором и виновником войны, они не призывают агрессора (россию) остановить войну! Они украинцев, то есть жертву агрессии, призывают не сопротивляться", - добавил священник ВТО.

Последние новости Украины:

Напомним, новый коррупционный скандал случился на украинской таможне.

Как сообщала Politeka, грязную коррупционную схему разоблачили в нескольких украинских городах.

Также писала Politeka, разоблачена грязная схема заработка на амуниции для воинов.