Впервые инфлюенсер подняла эту тему и рассказала о самом сложном периоде в своей жизни.

В последнем выпуске "Экзамен. Новая реальность" Маша Ефросинина сообщила о том, что провела первое значительное интервью с блоггершей-миллионницей Еленой Мандзюк. На первый взгляд, ее блог создает впечатление безупречной жизни, но в честной беседе с Машей Ефросининой, Елена Мандзюк рассказала о страшных испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться в одиночку.

В конце 2022 года блоггерша Елена Мандзюк потрясла своих поклонников, объявив о разводе с мужем по имени Руслан. Эта пара прожила в браке семь лет и воспитывает двух детей. Впервые инфлюенсер подняла эту тему и рассказала о самом сложном периоде в своей жизни. Ефросинина же поинересовалась, как та справляется дома и пытается себя обезопасить.

«Я прошла обучение тактической медицине. Несколько раз, я считаю – хочу, чтобы нас смотрели и видели, что это должен иметь каждый украинец, каждый из нас должен знать, как действовать быстро и что делать. Я проходила такое минимальное обучение с инструктором, как стрелять.

Живу в доме, который стараюсь максимально защитить и сделать из него крепость. Мне страшно, были моменты, когда я даже сейчас просыпаюсь ночью, не могу уснуть. Мне кажется, что кто-то где-то может там зайти, что-то мне сделать, но охрана есть» - поделилась Елена.

Ранее Елена рассказала о столкновении между собой и мужчиной, с которым они ранее совместно участвовали в волонтерской деятельности.

В Хмельницком правоохранительные органы начали проводить расследование по поводу угроз, направленных в адрес блогерши. Поэтому в интервью Елена призналась, что до сих пор не чувствует себя в безопасности, хотя и живет под охраной и с разрешением на оркжие.

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