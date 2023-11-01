Украинцы предлагают запретить на период действия военного положения меры пресечения в виде залога подозреваемым в коррупции.

Так, предлагается запретить на период действия военного положения, меру пресечения в виде залога для лиц, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию.

Об этом идет речь в петиции на сайте президента Украины.

"Мы, граждане Украины, выражаем серьезную заботу о проблеме коррупции в нашей стране. Особенно учитывая неоднократные случаи злоупотреблений должностными лицами своим положением в целях личного обогащения", - пишет автор обращения Устич Ростислав.

Автор петиции считает, что данная инициатива может помочь наказать тех, кто злоупотребляет своим положением во время войны.

"Мы предлагаем рассмотреть и принять конкретные меры по усилению наказания за коррупцию во время введения военного положения. Конкретно, мы спрашиваем о возможности ограничения залога для лиц, признанных виновными в коррупционных делах. Это может помочь наказать тех, кто злоупотребляет своим положением в это чрезвычайный период в истории нашей страны", - говорится в сообщении.

Также автор просит поддержать петицию.

"Мы верим, что этот шаг будет способствовать уменьшению коррупции и усилит доверие к власти в это важное время. Пожалуйста, рассмотрите наше предложение и поддержите внесение соответствующих изменений в законодательство", – резюмировал автор обращения.

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