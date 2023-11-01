Тариф на тепло в ноябре, будет ли подорожание и сколько придется платить.

Тариф на тепло в ноябре, отопительный сезон в Украине скоро начнется, поэтому за коммунальные услуги придется платить больше.

Тем не менее, тарифы на отопление для украинцев останутся на нынешнем уровне.



Кабмин зафиксировал стоимость газа для поставщиков до 15 апреля 2024 года, таким образом тарифы на тепло для украинцев не возрастут.

Цены и дальше будут такими:

тепло для населения до 15 апреля 2024 года – 7420 гривен за тысячу куб;

стоимость газа по НДС для производителей тепла, обеспечивающие бюджетные учреждения – 16 390 гривен;

тепло для промышленности будет и дальше по рыночным ценам.

Кроме того, в Украине введен мораторий на повышение тарифов, в том числе на коммунальные услуги, а именно распределение природного газа, тепловую энергию для населения и поставку горячей воды.

Известно, что действовать запрет на повышение коммуналки будет до окончания военного положения и на 6 месяцев после его окончания.

"А ничего, что Луцк платит за тепло круглый год, летом платежки в районе 650грв, зимой добегают от 2500 до 3500",

"Кого-то будет греть, а кто-то в холоде будете сидеть",

"Снова начинается...",

"Чтобы содрать деньги. У меня в квартире нет отопления в двух комнатах. Счет придет за всю квартиру. Это по нашей всей 16-й этажке. Уверена, что это сделано намеренно",

"Да это** полная от таких тарифов голова вокруг, а только осень...", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал.

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Напомним, некоторые украинцы освобождены от оплаты коммуналки.

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