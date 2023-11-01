Некоторые клиенты банка "ПриватБанк" регулярно сталкиваются с определенными трудностями, когда пользуются услугами банка. Эти проблемы могут иногда приводить к негативным впечатлениям относительно качества обслуживания в этом банке. На портале "Минфин" появился отзыв о новых проблемах у "ПриватБанка". В частности, клиентка пожаловалась, что из-за ошибки банка осталась без денег.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что делала перевод собственных средств через "Приват24" на свою карту "Монобанка". В ходе транзакции платеж был заблокирован, ведь средства в размере пяти тысяч исчезли с банковского счета "ПриватБанк".

На горячей линии "ПриватБанк" ей объяснили, что при переводе средств произошел технический сбой в банке. Женщине пообещали, что вернут деньги к десяти вечера того же дня, когда произошла ошибка. Но ничего не вернули даже на следующий день.

Клиентка "ПриватБанк" снова позвонила оператору банка, чтобы разобраться в ситуации.

"Снова звонила в поддержку, сказали что утром деньги вернутся на счет. Утром на следующий день ничего не вернулось. Снова позвонила, теперь говорят, что я должна ждать 8 вечера, а потом будут спрашивать в техническом отделе. Но мне нужны мои деньги сейчас, очень замучена". что служба поддержки ничего не хочет делать и тянет время", - дополнила клиентка "ПриватБанк".

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.