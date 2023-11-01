Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала, какие есть проблемы у сына. Звезда поделилась подробностями в своем Инстаграм, где публикует много интересного.

"Сколько нужно иметь сил, терпения, мудрости, чтобы просто быть мамой. Сейчас буду плакать. Миша от слова вообще не ходит своими ногами... А у меня просто нет сил больше его носить", - рассказала звезда в своем блоге.

"У других смотришь - идеальные дети. Это я отвела Мишу на нейро, пришла и села в шоке", - написала на втором сторис Катя Репяхова.

Стоит отметить, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. У пары есть совместный ребенок - Михаил, которому сейчас уже два года. Это четвертый ребенок для Виктора и первый для Кати. Но ребенок оказался не без проблем. Как признавалась сама Катя, она решила повести его к логопеду. А недавно жена Павлика рассказывала, как отдохнула в Трускавце.

"Просто мой самый лучший и любимый Трускавец. Здесь я отдыхала с папой в детстве.

Здесь я познакомилась с творчеством своего мужа. Здесь мой сын сделал первые шаги", - написала звезда и опубликовала кадры из Трускавца, поделившись радостью с украинцами.

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