Военный эксперт Григорий Тамар поделился, какая ситуация на фронте сейчас. Эксперт об этом рассказал в интервью на "Фабрике новостей".

"Это 300 тысяч безвозвратных потерь. Это необязательно, что все 300 тысяч убитые и получившие увечья, которые не позволяют им вернуться в строй. Кстати и западные разведки исходят из подобных показателей", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что когда только война началась, он говорил россиянам - что будут чудовищные санитарные потери. Ну вот теперь они их видят, хотя изначально смеялись над этим утверждением. И тут нужно еще посчитать, сколько из этих 300 тысяч остались в живых, но без рук и ног.

Но это не предел для россиян и они готовы продолжать уничтожать своих людей, даже если будут еще 300 тысяч или даже 600. Они никогда не считали людей, но это и неважно, ведь главный вопрос, сколько из этих людей было офицеров или высокотехнологичных специальностей, таких как летчиков, зенитчиков и водителей грузовиков.

Подобные потери очень сложно будет возместить россиянам. Поэтому боеспособность российской армии качественно снижается. Но в этом отношении и в Украины серьезные проблемы, ведь ВСУ тоже несут огромные потери. Поэтому Украина должна уже сейчас работать с подростками, чтобы выиграть стратегически.

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