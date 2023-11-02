Военный эксперт Григорий Тамар поделился, какие перспективы есть у ВСУ на фронте. Об этом специалист поделился в интервью на "Фабрике новостей".

"На Херсонском направлении очень сложная топография местности, она ограничивает возможность формировать полноценный плацдарм для сухопутных войск. Но если грамотно использовать там силы спецопераций и дойти до твердой земли, учитывая все особенности местности есть хорошие перспективы при правильном использовании сил и средств и их наличии, так как там мало российских войск", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что это такая тонкая линия фронта, где можно иметь неплохие успехи наступления, но есть очень много но. И одна из причин, почему Генштаб ВСУ практически ничего не говорит об операциях там, что чем меньше информации попадает в эфир из этого направления, тем лучше для украинских войск. И к тому же украинское руководство старается только говорить о том, в чем абсолютно уверенно. Когда проходила Харьковская операция, уже западные источники много чего говорили, но ВСУ никак не комментировали эти данные.

Не стоит также забывать, что россияне подорвали на Херсонском направлении Каховскую ГЭС, что стало катастрофой, масштабы которой никто не знает по сей день. И из-за этого там размякла почва.

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