В Украине применяют блокировку счетов граждан в случаях нарушений. Среди возможных причин для отказа в сотрудничестве указывают следующее: сокрытие незадекларированного дохода, сомнительные переводы денег и использование личных банковских карт для коммерческой деятельности.

Важной рекомендацией во избежание блокирования счетов является своевременная реакция на сообщение банка, в котором может быть просьба прикрепить необходимые документы или дать пояснения. Часто сотрудники банка не лично звонят клиенту, а посылают сообщения через банковское приложение. Если в течение нескольких недель игнорировать такие сообщения, банк может без предварительного закрытия счета.

Один из важных аспектов финансового мониторинга – предсказуемость. Система автоматического контроля за переводами работает без участия человека.

К примеру, если клиент в течение многих лет регулярно пополняет свою карту на 15 тысяч гривен, то банк, скорее всего, не будет обращать внимание на происхождение этих средств. Но если внезапно сделать большую сумму перевода, такую ​​как 300 тысяч гривен, это может вызвать подозрения. Также существуют законом определенные случаи, когда банк должен проводить дополнительный контроль.

К таким ситуациям относятся:

Платежи и переводы на сумму от 400 тысяч гривен. Если вы намерены совершить большой перевод, следует готовиться к возможным запросам от банка. Переводы денег в или из Российской Федерации (или совладельцам лиц, имеющих связи с Россией или другими государствами, не выполняющими международные соглашения, таким образом, Иран). Совершение операций со счетами для регистрации бенефициарных владельцев (РЭР) или денежных переводов за границу. Совершение наличных операций.

Банк также может установить усиленный контроль над операциями клиента. Система может автоматически заблокировать даже небольшой перевод денег от публичного лица и требовать дальнейших подтверждений.

Источник: OBOZ.UA

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