Мобилизация в Украине стало известно об изменениях в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Мобилизация в Украине продолжается , тем временем Министерство обороны разработало концепцию реформы территориальных центров комплектования.

По словам бывшего топ-чиновника Минобороны, бизнес-аналитики начиная с июня 2023 года должны создать концепцию реформы.

Концепция реформы ТЦК предусматривает изменения в учете военнообязанных, предварительном отборе военных, оповещении, призовых по мобилизации и еще четырех составляющих.

Среди критериев оценки – защита прав и свобод в процессе мобилизации в Украине, справедливость, качество, количество и противодействие коррупции.

В концепции реформы учитываются проблемы с предварительным отбором военных, а именно ручная обработка данных и формальные критерии.

Предлагается автоматизировать отбор, создав систему рекрутинга, предусматривающую вебпортал с вакансиями и гражданские рекрутинговые агентства по подбору.

"Только когда именно в окопы бок о бок с простым людом пойдут дети и близкие работников ТЦК, власть имущих, депутатов, чиновники, артистов именно в окопы а не в штабы и тыловые части тогда будет справедливая мобилизация. Все дети и близкие мужской статьи министров и руководителей должны быть именно в окопах наряду с простым людом а не в снимать фейки о как они служат",

"Да создавайте качественные учебные центры для гражданских. А не "рекрутинговые агентства" нанимайте",

"Лучше бы разработали концепцию, чтобы обжоры не разворовывали средства, поступающие для армии", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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