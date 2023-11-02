К моменту рассмотрения дела в Украине женщина не появилась в судебном зале.

Во Львовской области состоялось судебное разбирательство дела матери, которая покинула своего несовершеннолетнего сына в Германии. В результате этого разбирательства оказалось, что женщина бросила мальчика без жилья, но ей было за это наложено слабое судебное наказание. Борисловский городской суд Львовской области рассмотрел это дело.

Жительница Борислава по имени Кристина Шимченко вместе со своим 16-летним сыном уехала в Германию. Однако в июле 2023 года женщина вернулась в Украину, оставив своего сына за границей. Обстоятельства этого решения остаются неизвестными. В деле Кристины указано, что ее сын был оставлен без присмотра, денег и жилья.

Из-за ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей Борисловский городской суд на Львовщине признал Кристину Шимченко виновной и установил штраф в размере 850 гривен.

К моменту рассмотрения дела в Украине женщина не появилась в судебном зале. Однако на данное решение все еще может быть подана апелляция.

Информация о Кристине Шимченко ограничена. Она является разведенной матерью, самостоятельно воспитывающей двоих детей - 16-летнего сына и 18-летнюю дочь. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности из-за недостаточного наблюдения за сыном, который во время одного инцидента был пьян и вел себя агрессивно в Бориславе.

Источник: zaxid.net.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.