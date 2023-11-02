Журналист Эдуард Глеза сообщил, что теперь попасть в одно подразделение с друзьями или родными станет гораздо легче.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«В Украине планируют запустить смарт-мобилизацию. Будет создана отдельная программа, где каждый желающий защищать государство сможет увидеть, каких специальностей в армии сейчас не хватает. Основная цель этого проекта – выбрать специализацию, учитывающую способности и пожелания человека, а не ТЦК», – сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, в Минцифре сообщили, что любой желающий сможет в программе оставить заявку, пройти собеседование и обучение и попасть именно в ту роту и на ту должность, на которую сам себя мобилизовал. Как отметил Эдуард Глеза, преимущество такой системы еще в том, что так гораздо легче будет попасть в одно подразделение с родными или друзьями.

«Потому что, например, сейчас перевестись сыну в бригаду отца или наоборот – это просто невозможно. Также в программе можно будет посмотреть, в каком подразделении будет проходить служба, какие обязанности нужно будет выполнять и как будет проходить обучение», - заявил Эдуард Глеза.

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